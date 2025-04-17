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Регион
Опубликовано 17 апреля 2025, 14:30
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Песков: Путин не давал новых указаний насчёт моратория на удары по энергетике

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин не давал новых распоряжений относительно моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — сказал он.

Киев за 24 часа 10 раз нарушил энергетическое перемирие
Киев за 24 часа 10 раз нарушил энергетическое перемирие

Напомним, 30-дневный мораторий на удары по объектам украинской энергетики был объявлен Владимиром Путиным 18 марта. За минувший с тех пор месяц ВСУ нарушили перемирие, которое задумывалось как взаимное, более сотни раз. При этом российская сторона свои обязательства строго соблюдала, подчеркнул Дмитрий Песков.

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Юрий Лысенко
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