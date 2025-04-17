Песков: Путин не давал новых указаний насчёт моратория на удары по энергетике
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин не давал новых распоряжений относительно моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — сказал он.
Напомним, 30-дневный мораторий на удары по объектам украинской энергетики был объявлен Владимиром Путиным 18 марта. За минувший с тех пор месяц ВСУ нарушили перемирие, которое задумывалось как взаимное, более сотни раз. При этом российская сторона свои обязательства строго соблюдала, подчеркнул Дмитрий Песков.