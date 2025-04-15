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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 10:19

Песков: РФ соблюдает мораторий на удары по энергетике в отличие от Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВС РФ соблюдают 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики в отличие от ВСУ, которые совершают ежедневные атаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Приказ верховного главнокомандующего, данный месяц назад, выполняется нашими военными. Вместе с тем этот временный мораторий не выполнялся и не выполняется украинскими вооруженными силами. Мы с вами видим ежедневные удары по энергетической инфраструктуры РФ», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, 18 марта был введён 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. При этом ВСУ с 18 марта по 14 апреля не менее 100 раз нарушили это энергетическое перемирие. Только за последние сутки Киев нанёс шесть ударов по объектам российской энергетики.

Александра Вишнякова
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