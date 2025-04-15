Песков: РФ соблюдает мораторий на удары по энергетике в отличие от Киева

ВС РФ соблюдают 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики в отличие от ВСУ, которые совершают ежедневные атаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Приказ верховного главнокомандующего, данный месяц назад, выполняется нашими военными. Вместе с тем этот временный мораторий не выполнялся и не выполняется украинскими вооруженными силами. Мы с вами видим ежедневные удары по энергетической инфраструктуры РФ», — отметил представитель Кремля.