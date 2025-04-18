«Путин годами говорил об этом»: В США сделали громкое заявление об Украине
Макгрегор: Путин предупреждал о конфликте в случае расширения НАТО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор напомнил о причинах начала специальной военной операции (СВО). По его словам, президент России Владимир Путин предупреждал о конфликте в случае расширения НАТО.
«Давайте проясним: конфликт на Украине — это следствие расширения НАТО. Путин годами говорил: не перегибайте палку, мы не хотим НАТО на наших границах, если оно появится на нашей границе, будет война. Это хорошо известно, несмотря на попытки СМИ это скрыть!» — написал он в соцсети Х.
Ранее Life.ru раскрыл детали плана по урегулированию на Украине, который США представили союзникам в Париже. Соглашение включает смягчение санкций против России и отказ от обсуждений членства Украины в НАТО. Контроль над новыми регионами также останется за Москвой.