Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор напомнил о причинах начала специальной военной операции (СВО). По его словам, президент России Владимир Путин предупреждал о конфликте в случае расширения НАТО.

«Давайте проясним: конфликт на Украине — это следствие расширения НАТО. Путин годами говорил: не перегибайте палку, мы не хотим НАТО на наших границах, если оно появится на нашей границе, будет война. Это хорошо известно, несмотря на попытки СМИ это скрыть!» — написал он в соцсети Х.