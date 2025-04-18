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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 17:17
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«Путин годами говорил об этом»: В США сделали громкое заявление об Украине

Макгрегор: Путин предупреждал о конфликте в случае расширения НАТО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор напомнил о причинах начала специальной военной операции (СВО). По его словам, президент России Владимир Путин предупреждал о конфликте в случае расширения НАТО.

«Давайте проясним: конфликт на Украине — это следствие расширения НАТО. Путин годами говорил: не перегибайте палку, мы не хотим НАТО на наших границах, если оно появится на нашей границе, будет война. Это хорошо известно, несмотря на попытки СМИ это скрыть!» — написал он в соцсети Х.

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Ранее Life.ru раскрыл детали плана по урегулированию на Украине, который США представили союзникам в Париже. Соглашение включает смягчение санкций против России и отказ от обсуждений членства Украины в НАТО. Контроль над новыми регионами также останется за Москвой.

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Алена Пенчугина
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