Хинштейн оценил число готовых вернуться в приграничный курский район
Хинштейн: Около 8 тысяч курян хотят вернуться в Хомутовский район
Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн
Жители Хомутовского района Курской области хотят вернуться после нормализации обстановки. Не планируют возвращаться в район чуть более 100 человек из 8,1 тысячи курян. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн в своеём телеграм-канале.
«До 6 августа в районе проживало 8 105 человек, около 8 тысяч готовы остаться жить на территории муниципалитета после стабилизации обстановки», — заявил Хинштейн.
На территории района признали разрушительными около 99 домовладений, их собственникам выдадут сертификаты. В прошлом году их уже выдали 20 людям, а в этом — 21 человеку. Социальные объекты и предприятия серьёзно не пострадали.
Ранее в Курской области погибли три человека из-за атаки украинского беспилотника. Хинштейн вновь обратился к жителям с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в приграничные районы, доступ в которые ограничен решением оперативного штаба в целях обеспечения безопасности.