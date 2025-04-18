Хинштейн оценил число готовых вернуться в приграничный курский район

Жители Хомутовского района Курской области хотят вернуться после нормализации обстановки. Не планируют возвращаться в район чуть более 100 человек из 8,1 тысячи курян. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн в своеём телеграм-канале.

«До 6 августа в районе проживало 8 105 человек, около 8 тысяч готовы остаться жить на территории муниципалитета после стабилизации обстановки», — заявил Хинштейн.

На территории района признали разрушительными около 99 домовладений, их собственникам выдадут сертификаты. В прошлом году их уже выдали 20 людям, а в этом — 21 человеку. Социальные объекты и предприятия серьёзно не пострадали.