Три человека погибли в курском приграничье из-за атак дронов ВСУ

В понедельник, 14 апреля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали деревни Гирьи и Золотарёвка Беловского района Курской области. В результате погибли три мирных жителя, сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн.

«В деревне Гирьи удар пришёлся на гражданский автомобиль, который ехал по дороге. Погиб мужчина 1955 года рождения. Ещё одна атака произошла в деревне Золотарёвке. Из-за удара дрона погибли двое супругов: мужчина 1956 года рождения и женщина 1958 года рождения», — написал он в своём телеграм-канале.

Хинштейн принёс свои искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Он вновь обратился к жителям с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в приграничные районы, доступ в которые ограничен решением оперативного штаба в целях обеспечения безопасности.