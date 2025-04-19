Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X, что украинские формирования не располагают возможностями для успешного противодействия российской армии. По его мнению, шансы Киева на победу в конфликте равны нулю.

При этом Боуз назвал лжецом главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Пока Фон Дер Лайер [Лжец] несёт обычную чушь о «безусловной поддержке», украинцы гибнут тысячами, русские наступают, и шансы на победу Украины на поле боя равны нулю», — отметил Боуз.