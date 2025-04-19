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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 22:26
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«Фон дер Лайер несёт чушь»: В Европе обрекли Киев на поражение в конфликте и разнесли главу ЕК

Журналист Боуз: Шансы на победу Украины на поле боя равны нулю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X, что украинские формирования не располагают возможностями для успешного противодействия российской армии. По его мнению, шансы Киева на победу в конфликте равны нулю.

При этом Боуз назвал лжецом главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Пока Фон Дер Лайер [Лжец] несёт обычную чушь о «безусловной поддержке», украинцы гибнут тысячами, русские наступают, и шансы на победу Украины на поле боя равны нулю», — отметил Боуз.

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А ранее украинский аналитический проект DeepState подтвердил, что Вооружённые силы России взяли под контроль международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Суджа». Кроме того, сообщается о продвижении ВС РФ в районе между пограничными пунктами и населённым пунктом Басовка в Сумской области.

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Тимур Хингеев
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