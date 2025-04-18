На Украине признали продвижение ВС РФ в Сумской области

Украинский аналитический проект DeepState подтвердил, что Вооружённые силы России взяли под контроль международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Суджа» и продвинулись на территории Сумской области. Информация об этом размещена на официальном сайте проекта.

Согласно данным DeepState, украинские военные утратили контроль над комплексом зданий МАПП «Суджа», а также над прилегающим контрольным пунктом «Юнаковка». Кроме того, сообщается о продвижении российских сил в районе между пограничными пунктами и населённым пунктом Басовка в Сумской области.