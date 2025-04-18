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Опубликовано 18 апреля 2025, 12:55

На Украине признали продвижение ВС РФ в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Украинский аналитический проект DeepState подтвердил, что Вооружённые силы России взяли под контроль международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Суджа» и продвинулись на территории Сумской области. Информация об этом размещена на официальном сайте проекта.

Согласно данным DeepState, украинские военные утратили контроль над комплексом зданий МАПП «Суджа», а также над прилегающим контрольным пунктом «Юнаковка». Кроме того, сообщается о продвижении российских сил в районе между пограничными пунктами и населённым пунктом Басовка в Сумской области.

Российские военные взяли в котёл три сотни бойцов ВСУ в Сумской области
Российские военные взяли в котёл три сотни бойцов ВСУ в Сумской области

Ранее украинские резервы ВСУ попытались пробраться к хутору Олешня в Курской области из Сумской, однако российские войска уничтожили отряды противника ещё на территории Украины, не дав им пересечь российскую границу.

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Марина Фещенко
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