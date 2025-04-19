Боярский не заметил, что сломал рёбра после падения, и пошёл к врачу, когда стало совсем плохо

Народный артист России Михаил Боярский будет вынужден прервать выступления из-за последствий падения. Об этом сообщил сын артиста, глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский телеграм-каналу Mash.

Актёр не сразу обратил внимание на переломы рёбер после падения. К врачам он обратился лишь когда состояние значительно ухудшилось, отметил Сергей Боярский.

Сын актёра добавил, что через неделю Михаила Боярского планируют забрать из больницы домой. Звезда «Трёх мушкетёров» не любит больничную обстановку и расстраивается из-за вынужденного перерыва в работе. От предложенного санаторного лечения он отказался. Бросать курить артист также не планирует.