Боярский не заметил, что сломал рёбра после падения, и пошёл к врачу, когда стало совсем плохо
Mash: Сломавший рёбра Боярский пошёл к врачу, только когда стало совсем плохо
Михаил Боярский. Обложка © TACC / Анатолий Медведь
Народный артист России Михаил Боярский будет вынужден прервать выступления из-за последствий падения. Об этом сообщил сын артиста, глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский телеграм-каналу Mash.
Актёр не сразу обратил внимание на переломы рёбер после падения. К врачам он обратился лишь когда состояние значительно ухудшилось, отметил Сергей Боярский.
Сын актёра добавил, что через неделю Михаила Боярского планируют забрать из больницы домой. Звезда «Трёх мушкетёров» не любит больничную обстановку и расстраивается из-за вынужденного перерыва в работе. От предложенного санаторного лечения он отказался. Бросать курить артист также не планирует.
Напомним, 14 апреля Михаил Боярский упал во время репетиции. Первоначально он вернулся на сцену после обезболивающего укола, но через два дня его состояние ухудшилось, и он обратился к врачам. У актёра диагностировали сочетанную травму груди и позвоночника, компрессионные переломы, закрытую травму грудной клетки, ушиб лёгкого и посттравматическую пневмонию. Боярскому понадобится хирургическое вмешательство для стабилизации позвонков.