В ходе недавнего обмена телами погибших между Россией и Украиной, Москва передала 909 тел украинских солдат, а получила 41 тело российских военнослужащих. Военный обозреватель Юрий Подоляка обратил внимание на существенную разницу в количестве переданных тел, заявив, что киевские власти намеренно занижают число возвращаемых тел, чтобы скрыть истинные масштабы своих потерь в конфликте.

«Их много больше. Мы их могли отдавать и по 2000 сразу. Просто режим Зеленского очень боится вопросов, которые ему будут задавать (и уже задают) собственные граждане», — написал Подоляка в своём телеграм-канале.

По мнению эксперта, основная часть погибших украинских солдат приходится на Суджанское направление. Подоляк, заявил, что вывоз тел с территории Курской области затруднен из-за опасений по поводу возможной негативной реакции общественности. Кроме того, значительные выплаты семьям погибших (15 млн гривен за каждого) побуждают украинские власти оформлять военнослужащих как пропавших без вести, чтобы избежать этих расходов.