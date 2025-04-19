«Стоит дождаться конкретики»: В Турции отреагировали на план прекращения огня на Украине
Администрация Эрдогана: Турция рассчитывает на конкретику по прекращению огня
Турция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha
В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Анкаре неизвестны планы Запада по полному прекращению огня на Украине. Турция ожидает увидеть конкретные предложения.
«Неизвестно о таких планах. Наверное, стоит дождаться конкретики, чтобы увидеть конкретные предложения», — приводит РИА «Новости» ответ администрации.
Напомним, что ранее были раскрыты планы союзников Киева по согласованию прекращения огня на Украине. На следующей неделе в Лондоне США и другие западные союзники Незалежной планируют обсудить данный вопрос. Для вовлечения России в переговорный процесс, Соединённые Штаты могут предложить ей снятие некоторых санкций и разблокировку части замороженных активов, включая те 300 миллиардов долларов, которые находятся в Брюсселе.