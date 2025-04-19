Напомним, что ранее были раскрыты планы союзников Киева по согласованию прекращения огня на Украине. На следующей неделе в Лондоне США и другие западные союзники Незалежной планируют обсудить данный вопрос. Для вовлечения России в переговорный процесс, Соединённые Штаты могут предложить ей снятие некоторых санкций и разблокировку части замороженных активов, включая те 300 миллиардов долларов, которые находятся в Брюсселе.