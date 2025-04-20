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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 11:37

Священник заверил, что в дорогих куличах нет ничего плохого

Иеромонах Феодорит: Церковь не считает, что дорогие куличи это плохо или хорошо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Куличи бывают самых разных ценовых категорий, однако внимание следует обращать не на ценник, а на то, каким образом человек зарабатывает и тратит свои деньги. Об этом сообщил в беседе с 360.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

По его словам, в некоторых столичных ресторанах куличи продаются по цене в 100 тысяч рублей. Церковь не считает это чем-то отрицательным или положительным, ведь дело здесь совсем в другом.

«Разговор идёт не о том, богат или беден человек, а о том насколько он греховен. Важно, чтобы тот, кто ест устриц не забывал о тех, кто ест чёрный хлеб», — подметил священнослужитель.

Танцы, бег или гребля: Life.ru выяснил, как согнать жирок после разных видов куличей
Танцы, бег или гребля: Life.ru выяснил, как согнать жирок после разных видов куличей

Ранее певец Филипп Киркоров показал своим поклонникам дизайнерский кулич, который он приобрёл за 100 тысяч рублей. Шапка у этого угощения похожа на церковный купол и выполнена из съедобной бумаги. Начинка же состоит из дубайского шоколада.

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Владимир Озеров
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