В США распознали важный сигнал от Путина во время переговоров с Трампом и Уиткоффом

В ходе общения с американским лидером Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом российский президент Владимир Путин дал понять, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до полного выполнения всех поставленных перед РФ задач. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источник, близкий к властным кругам России.

«Несмотря на то, что Путин провел много часов, общаясь с Трампом и Уиткоффом, российский президент, похоже, дал понять, что он не прекратит борьбу, пока не достигнет хотя бы части своих более масштабных целей, например, не исключит дальнейшего расширения НАТО», — сказано в материале.

Аналитик указывает, что Путин не проявил ожидаемой гибкости в территориальных вопросах. По его словам, Москва активно работает над «диверсификацией переговорного портфеля» с США, добавляя темы энергетики, Арктики и космических полётов. Это делается для того, чтобы процесс сближения с Вашингтоном мог продолжаться, даже если переговоры по Украине окажутся безуспешными.