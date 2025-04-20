В США распознали важный сигнал от Путина во время переговоров с Трампом и Уиткоффом
NYT: Путин намекнул Трампу и Уиткоффу, что СВО продлится до достижения целей РФ
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В ходе общения с американским лидером Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом российский президент Владимир Путин дал понять, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до полного выполнения всех поставленных перед РФ задач. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источник, близкий к властным кругам России.
«Несмотря на то, что Путин провел много часов, общаясь с Трампом и Уиткоффом, российский президент, похоже, дал понять, что он не прекратит борьбу, пока не достигнет хотя бы части своих более масштабных целей, например, не исключит дальнейшего расширения НАТО», — сказано в материале.
Аналитик указывает, что Путин не проявил ожидаемой гибкости в территориальных вопросах. По его словам, Москва активно работает над «диверсификацией переговорного портфеля» с США, добавляя темы энергетики, Арктики и космических полётов. Это делается для того, чтобы процесс сближения с Вашингтоном мог продолжаться, даже если переговоры по Украине окажутся безуспешными.
Ранее стало известно, что пасхальное перемирие, объявленное Путиным, вызвало активную реакцию в мировых СМИ. В частности газета The Wall Street Journal оценила его как «лёгкую дипломатическую победу» для России, связав этот шаг с предшествовавшей угрозой США прекратить переговоры по Украине.