В Госдуме рассказали, когда бывшим военным и силовикам ждать прибавки к пенсии

С 1 октября запланировано повышение пенсий для военнослужащих и бывших служащих силовых структур. Об этом проинформировала депутат Госдумы Светлана Бессараб, подчеркнув, что повышение социальных выплат в стране происходит поэтапно.

«С 1 января были повышены страховые выплаты, проиндексированы военные пенсии. С 1 апреля — проиндексированы социальные. А с 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур», — отметила Бесараб в беседе с «Лентой.ру».

По словам парламентария, выплаты для данной категории пенсионеров планируется увеличить на 4,5%. Она также подчеркнула, что эта цифра не окончательная и может быть пересмотрена ближе к октябрю.