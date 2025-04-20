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Опубликовано 20 апреля 2025, 16:19

Духовный щит: Копию иконы «Спаса Нерукотворного» передали бойцам «Центра»

МО РФ: Бойцам «Центра» передали копию иконы «Спаса Нерукотворного»

Копия иконы «Спаса Нерукотворного». Обложка © Минобороны России

Копия иконы «Спаса Нерукотворного». Обложка © Минобороны России

Бойцам группировки войск «Центр» ВС РФ передали точную копию иконы «Спаса Нерукотворного». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Икона будет находиться на передовых позициях и станет войсковым образом «Центра». Передача состоялась на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. В блиндажном храме подразделения был проведён молебен с причастием для российских военнослужащих.

«Икона с образом «Спаса Нерукотворного» теперь станет войсковым образом группировки. Её будут возить по передовым подразделениям для духовной поддержки военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.

Копия иконы «Спаса Нерукотворного». Фото © Минобороны России

Копия иконы «Спаса Нерукотворного». Фото © Минобороны России

Копия иконы «Спаса Нерукотворного». Фото © Минобороны России

Копия иконы «Спаса Нерукотворного». Фото © Минобороны России

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Алена Пенчугина
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