Духовный щит: Копию иконы «Спаса Нерукотворного» передали бойцам «Центра»

Бойцам группировки войск «Центр» ВС РФ передали точную копию иконы «Спаса Нерукотворного». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Икона будет находиться на передовых позициях и станет войсковым образом «Центра». Передача состоялась на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. В блиндажном храме подразделения был проведён молебен с причастием для российских военнослужащих.

«Икона с образом «Спаса Нерукотворного» теперь станет войсковым образом группировки. Её будут возить по передовым подразделениям для духовной поддержки военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.

Копия иконы «Спаса Нерукотворного». Фото © Минобороны России

Копия иконы «Спаса Нерукотворного». Фото © Минобороны России