Духовный щит: Копию иконы «Спаса Нерукотворного» передали бойцам «Центра»
МО РФ: Бойцам «Центра» передали копию иконы «Спаса Нерукотворного»
Копия иконы «Спаса Нерукотворного». Обложка © Минобороны России
Бойцам группировки войск «Центр» ВС РФ передали точную копию иконы «Спаса Нерукотворного». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Икона будет находиться на передовых позициях и станет войсковым образом «Центра». Передача состоялась на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. В блиндажном храме подразделения был проведён молебен с причастием для российских военнослужащих.
«Икона с образом «Спаса Нерукотворного» теперь станет войсковым образом группировки. Её будут возить по передовым подразделениям для духовной поддержки военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее бойцы специальной военной операции поздравили россиян с Пасхой. Защитники пожелали всем здоровья и счастья в каждом дне. Военнослужащие подчеркнули, что главное — это мирное небо над головой, и пообещали внести свой вклад в Победу.