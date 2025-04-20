«Мы тут ради вашего спокойствия»: Бойцы СВО поздравили россиян с Пасхой
Бойцы СВО записали россиянам видеопоздравление с Пасхой
Военнослужащие 239-го танкового полка и артиллеристы Северного флота поздравили россиян с Пасхой. Защитники пожелали всем здоровья и счастья в каждом дне, передаёт SHOT. Они подчеркнули, что главное — это мирное небо над головой, и пообещали внести свой вклад в Победу.
Бойцы ВС РФ поздравили россиян с Пасхой. Видео © SHOT
«Мы находимся сейчас на СВО ради вашего спокойствия и благополучия», — сказали бойцы.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие до 00:00 21 апреля в часть праздника Пасхи. Но киевские «нехристи» наплевали на согласие. Так, удары были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР. Тем временем, на Украине за ночь не взорвался ни один снаряд.
SHOT