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Опубликовано 20 апреля 2025, 15:38

«Мы тут ради вашего спокойствия»: Бойцы СВО поздравили россиян с Пасхой

Бойцы СВО записали россиянам видеопоздравление с Пасхой

Военнослужащие 239-го танкового полка и артиллеристы Северного флота поздравили россиян с Пасхой. Защитники пожелали всем здоровья и счастья в каждом дне, передаёт SHOT. Они подчеркнули, что главное — это мирное небо над головой, и пообещали внести свой вклад в Победу.

Бойцы ВС РФ поздравили россиян с Пасхой. Видео © SHOT

«Мы находимся сейчас на СВО ради вашего спокойствия и благополучия», — сказали бойцы.

Путин поздравил православных россиян с Пасхой
Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие до 00:00 21 апреля в часть праздника Пасхи. Но киевские «нехристи» наплевали на согласие. Так, удары были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР. Тем временем, на Украине за ночь не взорвался ни один снаряд.

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SHOT

Александра Мышляева
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