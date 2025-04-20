«Мы тут ради вашего спокойствия»: Бойцы СВО поздравили россиян с Пасхой

Военнослужащие 239-го танкового полка и артиллеристы Северного флота поздравили россиян с Пасхой. Защитники пожелали всем здоровья и счастья в каждом дне, передаёт SHOT. Они подчеркнули, что главное — это мирное небо над головой, и пообещали внести свой вклад в Победу.