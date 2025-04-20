Тело растерзанной львом 14-летней девочки нашли в реке

Лев напал на 14-летнюю девочку в окрестностях национального парка Найроби в Кении. От полученных травм школьница скончалась. Об этом сообщает газета Standard, ссылаясь на информацию от Службы дикой природы страны.

Шокирующий инцидент произошёл рядом с гостиничным комплексом Savannah Ranch, который находился недалеко от национального парка Найроби. В момент нападения школьница гуляла по окрестностям.

Сообщение о нападении поступило от подростка, ставшего свидетелем ужасной картины. Тело погибшей девочки было найдено в реке Мбагати. Поиски хищника продолжаются.