Спецпосланник Трампа заявил об усталости США от происходящего на Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог отметил, что заявления Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о потенциальном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат достаточно резко, однако это необходимо. Об этом он сообщил в эфире телеканла Fox News .

«Потому что мы устали от того, что происходит [на Украине]. В мире очень много других проблем, в которые Соединённые Штаты должны быть вовлечены, и эта война длится очень долго. Но я думаю, что есть возможность [завершить её]», — сказал Келлог.