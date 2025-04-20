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Опубликовано 20 апреля 2025, 18:07
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Спецпосланник Трампа заявил об усталости США от происходящего на Украине

Келлог: США устали от того, что происходит на Украине

Кит Келлог. Обложка © ТАСС / epa / OLIVIER HOSLET

Кит Келлог. Обложка © ТАСС / epa / OLIVIER HOSLET

Спецпосланник президента США Кит Келлог отметил, что заявления Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о потенциальном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат достаточно резко, однако это необходимо. Об этом он сообщил в эфире телеканла Fox News.

«Потому что мы устали от того, что происходит [на Украине]. В мире очень много других проблем, в которые Соединённые Штаты должны быть вовлечены, и эта война длится очень долго. Но я думаю, что есть возможность [завершить её]», — сказал Келлог.

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Ранее Трамп заявил, что надеется получить ответ от РФ по вопросу о возможном перемирии на Украине. Кроме того, Марко Рубио сообщил, что США готовы участвовать в процессе урегулирования, но не бесконечно. По сведениям европейских дипломатов, предупреждения от администрации президента США о возможном прекращении переговоров по Украине, вероятнее всего, адресованы Киеву, а не Москве.

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Александра Мышляева
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