Сотрите немедленно: Как заставить умную колонку забыть всё, что она знает о вас Опасны ли «умные помощники» в нашем доме? Какую информацию они о нас собирают, где хранят и с кем ею делятся? Life.ru предлагает небольшое расследование на эту тему с лайфхаками для параноиков, прагматиков и простых смертных. 10 мая, 21:35 Умная колонка может сохранять информацию о владельце. Обложка © «Шедеврум»

Умные колонки давно перестали быть просто говорящими будильниками. Они превратились в полноценных участников семейной жизни — до поры до времени молчаливых, но предельно внимательных. Однако пользователи форумов регулярно жалуются на странное поведение этих устройств. То они вдруг включаются во время просмотра фильма, то предлагают помощь, когда в комнате вообще никого нет. А уж история про то, как колонка в одном из офисов начала самостоятельно заказывать канцтовары после обсуждения дефицита бумаги, и вовсе стала «городской легендой» соцсетей.

Как мы поняли, что нас слушают?

История с прослушкой умными колонками не нова — и вовсе не является теорией заговора. В 2019 году разразился скандал вокруг Amazon Alexa: журналисты выяснили, что реальные люди из команды Amazon прослушивают фрагменты разговоров пользователей для «повышения качества сервиса». Компания оправдывалась: мол, только для улучшения распознавания речи и только короткие записи, случайным образом выбранные. Но сам факт налицо.

Устройства Google записывали разговоры пользователей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tyler Nottley

Дальше — больше. Расследования по всему миру: Google признаёт, что их ассистенты тоже могут записывать и отправлять фрагменты разговоров на серверы. Колонки действительно иногда записывают и анализируют голосовые команды, чтобы научиться лучше понимать пользователей.

Эксперты поясняют: умная колонка постоянно слушает окружающий фон — она должна уловить ключевую фразу (например, «Окей, Google»), чтобы включиться. А значит, микрофон работает всегда. И если вдруг устройство ошибочно решит, что его позвали, оно может записать фрагмент разговора и отправить его в облако.

Как это работает? Немного технических подробностей

Постоянный пассивный режим: микрофоны колонок всегда активны и ждут ключевого слова.

микрофоны колонок всегда активны и ждут ключевого слова. Локальная обработка: колонка анализирует звук на месте, но распознавание и обработка сложных запросов — в облаке, то есть ваши данные передаются на серверы компаний.

колонка анализирует звук на месте, но распознавание и обработка сложных запросов — в облаке, то есть ваши данные передаются на серверы компаний. Ошибка срабатывания: иногда колонка «слышит» своё имя в обычной беседе — и начинает записывать без вашего ведома.

иногда колонка «слышит» своё имя в обычной беседе — и начинает записывать без вашего ведома. Личные данные: кроме голоса, умные колонки собирают статистику — когда вы дома, когда не дома, что вы спрашиваете, чем интересуетесь.

Реальные кейсы: когда прослушка выходила наружу

В США полиция использовала запись с Amazon Echo в деле об убийстве — колонка, оказывается, записала часть событий.

В Германии журналист получил по ошибке доступ к тысячам аудиозаписей чужих пользователей Alexa.

В России умные колонки не раз попадали в новости — пользователи жаловались, что после обсуждения личных тем им приходила тематическая реклама.

Что говорят в своё оправдание компании

Когда один из пользователей обнаружил, что умные колонки от Amazon осуществляли сбор и хранение голосовых записей, представители Amazon отреагировали на претензию заявлением: согласие на обработку сведений клиенты дают добровольно перед тем, как начать пользоваться устройствами. Такую необходимость компания объяснила функциональностью: телефонная книга нужна для звонков, а геолокация — для релевантных рекомендаций и точных прогнозов погоды. Впрочем, волна пользовательского недовольства заставила Amazon пойти на уступки: компания не только разрешила удалять накопленную информацию, но и позволила отказаться от её анализа, даже если сбор продолжался.

Рекомендуется отключить микрофон колонки, чтобы она не сохранила нежелательные разговоры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Подобные инциденты коснулись и Apple с Google — их голосовые помощники также отправляли записи разговоров на анализ сторонним организациям для улучшения сервисов перевода. Позже обе корпорации сообщили о прекращении этой практики. Другие производители отрицали обвинения в «прослушке», утверждая, что вызвавший вопросы алгоритм «использовался исключительно в рамках внутреннего бета-тестирования». Однако сам факт наличия у популярных гаджетов подобных технических возможностей остаётся неоспоримым.

Можно ли полностью избежать прослушки? Лайфхаки и проверки

1. Отключите микрофон

На большинстве умных колонок есть физическая кнопка выключения микрофона. Обычно она обозначена пиктограммой микрофона с перечёркивающей линией. Пока кнопка нажата, устройство не слышит ничего (во всяком случае, так обещают производители).

2. Настройте приватность

В приложениях Google, Amazon и других аналогичных сервисах есть разделы настроек безопасности. Там можно:

удалить историю запросов и голосовых команд;

отключить хранение записей на сервере;

указать, что ваши голосовые записи нельзя использовать для «улучшения сервиса».

3. Проверьте, что колонка о вас знает

Любопытно? Зайдите в настройки аккаунта — там обычно можно прослушать и удалить всё, что колонка когда-либо записывала. Иногда эта информация вас неприятно удивит.

4. Используйте отдельную Wi-Fi сеть

Если вы параноик или просто осторожны: подключите колонку к отдельной сети, не позволяйте ей видеть ваши компьютеры и смартфоны.

5. Не держите колонку в спальне и на кухне

Лайфхак от экспертов: если вы всё-таки пользуетесь устройством — не ставьте его туда, где обсуждаются личные темы.

6. Защитите домашнюю сеть

Поставьте сложный пароль на Wi-Fi, обновите прошивку роутера. Хакеры — ещё одна угроза: были зафиксированы взломы умных колонок для подслушивания.

7. Отключите колонку от питания

Радикальный, но стопроцентный способ: выдерните шнур колонки из розетки. Пока устройство обесточено, оно не услышит ничего.

А если вы больше не хотите никаких «умных»?

Самый надёжный способ — избавиться от устройства совсем. Но и тут есть нюансы.

Продать или подарить? Перед этим обязательно сбросьте колонку до заводских настроек, иначе ваши данные останутся внутри.

Перед этим обязательно сбросьте колонку до заводских настроек, иначе ваши данные останутся внутри. Выбросить? Выньте карту памяти, если она есть, и удалите устройство из всех аккаунтов.

Что говорят эксперты?

Мнения экспертов в основном сводятся к тому, что угроза потенциальной прослушки существует и это плата за удобство. Никто не гарантирует стопроцентную приватность, однако большинство компаний не заинтересовано слушать именно вас — их интересует только «массовый пользователь» для рекламы и улучшения алгоритмов. Если вы не спецагент и не политик, за вами, скорее всего, никто не следит специально. Но вот если вы регулярно обсуждаете дома личные или деликатные темы, если у вас есть причины опасаться утечки информации, умные колонки в квартире могут стать слабым звеном вашей приватности.

Помните: всё, что попадает в облако, может быть скомпрометировано.

Авторы Андрей Соколов