Сотрите немедленно: Как заставить умную колонку забыть всё, что она знает о вас
Опасны ли «умные помощники» в нашем доме? Какую информацию они о нас собирают, где хранят и с кем ею делятся? Life.ru предлагает небольшое расследование на эту тему с лайфхаками для параноиков, прагматиков и простых смертных.
Умная колонка может сохранять информацию о владельце. Обложка © «Шедеврум»
Умные колонки давно перестали быть просто говорящими будильниками. Они превратились в полноценных участников семейной жизни — до поры до времени молчаливых, но предельно внимательных. Однако пользователи форумов регулярно жалуются на странное поведение этих устройств. То они вдруг включаются во время просмотра фильма, то предлагают помощь, когда в комнате вообще никого нет. А уж история про то, как колонка в одном из офисов начала самостоятельно заказывать канцтовары после обсуждения дефицита бумаги, и вовсе стала «городской легендой» соцсетей.
Как мы поняли, что нас слушают?
История с прослушкой умными колонками не нова — и вовсе не является теорией заговора. В 2019 году разразился скандал вокруг Amazon Alexa: журналисты выяснили, что реальные люди из команды Amazon прослушивают фрагменты разговоров пользователей для «повышения качества сервиса». Компания оправдывалась: мол, только для улучшения распознавания речи и только короткие записи, случайным образом выбранные. Но сам факт налицо.
Устройства Google записывали разговоры пользователей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tyler Nottley
Дальше — больше. Расследования по всему миру: Google признаёт, что их ассистенты тоже могут записывать и отправлять фрагменты разговоров на серверы. Колонки действительно иногда записывают и анализируют голосовые команды, чтобы научиться лучше понимать пользователей.
Эксперты поясняют: умная колонка постоянно слушает окружающий фон — она должна уловить ключевую фразу (например, «Окей, Google»), чтобы включиться. А значит, микрофон работает всегда. И если вдруг устройство ошибочно решит, что его позвали, оно может записать фрагмент разговора и отправить его в облако.
Как это работает? Немного технических подробностей
- Постоянный пассивный режим: микрофоны колонок всегда активны и ждут ключевого слова.
- Локальная обработка: колонка анализирует звук на месте, но распознавание и обработка сложных запросов — в облаке, то есть ваши данные передаются на серверы компаний.
- Ошибка срабатывания: иногда колонка «слышит» своё имя в обычной беседе — и начинает записывать без вашего ведома.
- Личные данные: кроме голоса, умные колонки собирают статистику — когда вы дома, когда не дома, что вы спрашиваете, чем интересуетесь.
Реальные кейсы: когда прослушка выходила наружу
- В США полиция использовала запись с Amazon Echo в деле об убийстве — колонка, оказывается, записала часть событий.
- В Германии журналист получил по ошибке доступ к тысячам аудиозаписей чужих пользователей Alexa.
- В России умные колонки не раз попадали в новости — пользователи жаловались, что после обсуждения личных тем им приходила тематическая реклама.
Что говорят в своё оправдание компании
Когда один из пользователей обнаружил, что умные колонки от Amazon осуществляли сбор и хранение голосовых записей, представители Amazon отреагировали на претензию заявлением: согласие на обработку сведений клиенты дают добровольно перед тем, как начать пользоваться устройствами. Такую необходимость компания объяснила функциональностью: телефонная книга нужна для звонков, а геолокация — для релевантных рекомендаций и точных прогнозов погоды. Впрочем, волна пользовательского недовольства заставила Amazon пойти на уступки: компания не только разрешила удалять накопленную информацию, но и позволила отказаться от её анализа, даже если сбор продолжался.
Рекомендуется отключить микрофон колонки, чтобы она не сохранила нежелательные разговоры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks
Подобные инциденты коснулись и Apple с Google — их голосовые помощники также отправляли записи разговоров на анализ сторонним организациям для улучшения сервисов перевода. Позже обе корпорации сообщили о прекращении этой практики. Другие производители отрицали обвинения в «прослушке», утверждая, что вызвавший вопросы алгоритм «использовался исключительно в рамках внутреннего бета-тестирования». Однако сам факт наличия у популярных гаджетов подобных технических возможностей остаётся неоспоримым.
Можно ли полностью избежать прослушки? Лайфхаки и проверки
1. Отключите микрофон
На большинстве умных колонок есть физическая кнопка выключения микрофона. Обычно она обозначена пиктограммой микрофона с перечёркивающей линией. Пока кнопка нажата, устройство не слышит ничего (во всяком случае, так обещают производители).
2. Настройте приватность
В приложениях Google, Amazon и других аналогичных сервисах есть разделы настроек безопасности. Там можно:
- удалить историю запросов и голосовых команд;
- отключить хранение записей на сервере;
- указать, что ваши голосовые записи нельзя использовать для «улучшения сервиса».
3. Проверьте, что колонка о вас знает
Любопытно? Зайдите в настройки аккаунта — там обычно можно прослушать и удалить всё, что колонка когда-либо записывала. Иногда эта информация вас неприятно удивит.
4. Используйте отдельную Wi-Fi сеть
Если вы параноик или просто осторожны: подключите колонку к отдельной сети, не позволяйте ей видеть ваши компьютеры и смартфоны.
5. Не держите колонку в спальне и на кухне
Лайфхак от экспертов: если вы всё-таки пользуетесь устройством — не ставьте его туда, где обсуждаются личные темы.
6. Защитите домашнюю сеть
Поставьте сложный пароль на Wi-Fi, обновите прошивку роутера. Хакеры — ещё одна угроза: были зафиксированы взломы умных колонок для подслушивания.
7. Отключите колонку от питания
Радикальный, но стопроцентный способ: выдерните шнур колонки из розетки. Пока устройство обесточено, оно не услышит ничего.
А если вы больше не хотите никаких «умных»?
Самый надёжный способ — избавиться от устройства совсем. Но и тут есть нюансы.
- Продать или подарить? Перед этим обязательно сбросьте колонку до заводских настроек, иначе ваши данные останутся внутри.
- Выбросить? Выньте карту памяти, если она есть, и удалите устройство из всех аккаунтов.
Что говорят эксперты?
Мнения экспертов в основном сводятся к тому, что угроза потенциальной прослушки существует и это плата за удобство. Никто не гарантирует стопроцентную приватность, однако большинство компаний не заинтересовано слушать именно вас — их интересует только «массовый пользователь» для рекламы и улучшения алгоритмов. Если вы не спецагент и не политик, за вами, скорее всего, никто не следит специально. Но вот если вы регулярно обсуждаете дома личные или деликатные темы, если у вас есть причины опасаться утечки информации, умные колонки в квартире могут стать слабым звеном вашей приватности.
Помните: всё, что попадает в облако, может быть скомпрометировано.