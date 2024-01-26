Смышлёный попугай подружился с умной колонкой и устроил в квартире световое шоу

Говорящий попугай Бендер научился управлять умной колонкой, и теперь "взрослые" для этого ему не нужны. Такую картину запечатлели его хозяева, выложив видео в YouTube.

По крайней мере этот попугай никого никуда не посылает, а просто чётко формулирует свои желания. А вот на востоке Англии в Линкольнширском парке дикой природы ситуация не такая радужная. Там пять попугаев начали материться. Сотрудникам зоопарка пришлось изолировать этих птиц от других сородичей, чтобы те тоже не научились сквернословить.