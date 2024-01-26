Смышлёный попугай подружился с умной колонкой и устроил в квартире световое шоу
Попугай научился просить колонку "Алиса" включать свет по его команде
Попугай просит умную колонку "Алиса" включить свет. Обложка © YouTube / @user-si2pk8ng6c
Говорящий попугай Бендер научился управлять умной колонкой, и теперь "взрослые" для этого ему не нужны. Такую картину запечатлели его хозяева, выложив видео в YouTube.
Попугай просит умную колонку "Алиса" включить свет. Видео © YouTube / @user-si2pk8ng6c
"Алиса, включи свет", — произносит басом попугай Бендер, спускаясь по лестничным перилам, после чего настольная лампа зажигается.
По крайней мере этот попугай никого никуда не посылает, а просто чётко формулирует свои желания. А вот на востоке Англии в Линкольнширском парке дикой природы ситуация не такая радужная. Там пять попугаев начали материться. Сотрудникам зоопарка пришлось изолировать этих птиц от других сородичей, чтобы те тоже не научились сквернословить.