Регион

Уведомления отключены

26 января, 19:16

Смышлёный попугай подружился с умной колонкой и устроил в квартире световое шоу

Попугай научился просить колонку "Алиса" включать свет по его команде

Попугай просит умную колонку "Алиса" включить свет. Обложка © YouTube / @user-si2pk8ng6c

Попугай просит умную колонку "Алиса" включить свет. Обложка © YouTube / @user-si2pk8ng6c

Говорящий попугай Бендер научился управлять умной колонкой, и теперь "взрослые" для этого ему не нужны. Такую картину запечатлели его хозяева, выложив видео в YouTube.

Попугай просит умную колонку "Алиса" включить свет. Видео © YouTube / @user-si2pk8ng6c

"Алиса, включи свет", — произносит басом попугай Бендер, спускаясь по лестничным перилам, после чего настольная лампа зажигается.

Болтливый попугай сдал жене мужа-изменника, по ролям разыграв его секс с домработницей
Болтливый попугай сдал жене мужа-изменника, по ролям разыграв его секс с домработницей

По крайней мере этот попугай никого никуда не посылает, а просто чётко формулирует свои желания. А вот на востоке Англии в Линкольнширском парке дикой природы ситуация не такая радужная. Там пять попугаев начали материться. Сотрудникам зоопарка пришлось изолировать этих птиц от других сородичей, чтобы те тоже не научились сквернословить.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Животные/ домашние питомцы
  • Лучшее из Интернета
  • Сервисы и приложения
  • Поп-культура и Развлечения
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров