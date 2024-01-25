Зоопарк взялся за перевоспитание стаи попугаев-матерщинников со злобным смехом
CNN: В Британии сотрудники зоопарка пытаются отучить попугаев материться
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На востоке Англии в Линкольнширском парке дикой природы пять попугаев начали материться. Сотрудникам зоопарка пришлось изолировать этих птиц от других сородичей, чтобы те тоже не научились сквернословить, сообщает CNN.
"Когда мы их перевозили, они матерились в переносках, это было феноменально и очень плохо, настоящие ругательства", — рассказал директор зоопарка Стив Николс.
Также птицы пытаются пародировать человеческий смех. Несмотря на это поведение, пока жалоб от посетителей на пернатых матерщинников не поступало. Он отметил, что изоляция попугаев идёт на пользу и они стали сквернословить реже.
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