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Опубликовано 21 апреля 2025, 06:38

Дроны становятся угрозой для пассажирских самолётов над аэропортами США

AP: БПЛА представляют всё большую опасность для пассажирских самолётов в США

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Дроны становятся все более серьёзной угрозой для пассажирских самолётов вблизи крупнейших аэропортов США. Первые случаи сближений между авиалайнерами и БПЛА были зафиксированы в 2014 году, а в следующем году количество таких инцидентов резко увеличилось, сообщает AP (Ассошиэйтед Пресс). За последние десять лет 51% всех случаев опасных сближений приходятся на дроны (122 из 240).

«В прошлом году на долю БПЛА пришлось почти две трети сообщений об инцидентах с опасным сближением с коммерческими пассажирскими самолётами, которые совершали взлёт и посадку в 30 самых загруженных аэропортах страны. Это самый высокий процент подобных опасных сближений с 2020 года», — говорится в материале.

Рост угрозы со стороны дронов объясняется увеличением популярности квадрокоптеров и дистанционно управляемых самолётов среди граждан. По оценкам Федерального управления гражданской авиации (FAA), в США насчитывается более миллиона дронов, используемых в коммерческих и развлекательных целях. Эксперты подчеркивают, что риск опасного сближения особенно высок вблизи аэропортов, так как именно там пересекаются траектории полётов дронов и авиалайнеров.

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Ранее Life.ru рассказал, что в США Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines экстренно сел в международном аэропорту Денвера из-за кролика, который попал в двигатель самолёта. В итоге произошёл пожар, но никто из 153 пассажиров не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало расследование инцидента.

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Наталья Афонина
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