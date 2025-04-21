Дроны становятся угрозой для пассажирских самолётов над аэропортами США

Дроны становятся все более серьёзной угрозой для пассажирских самолётов вблизи крупнейших аэропортов США. Первые случаи сближений между авиалайнерами и БПЛА были зафиксированы в 2014 году, а в следующем году количество таких инцидентов резко увеличилось, сообщает AP (Ассошиэйтед Пресс). За последние десять лет 51% всех случаев опасных сближений приходятся на дроны (122 из 240).

«В прошлом году на долю БПЛА пришлось почти две трети сообщений об инцидентах с опасным сближением с коммерческими пассажирскими самолётами, которые совершали взлёт и посадку в 30 самых загруженных аэропортах страны. Это самый высокий процент подобных опасных сближений с 2020 года», — говорится в материале.

Рост угрозы со стороны дронов объясняется увеличением популярности квадрокоптеров и дистанционно управляемых самолётов среди граждан. По оценкам Федерального управления гражданской авиации (FAA), в США насчитывается более миллиона дронов, используемых в коммерческих и развлекательных целях. Эксперты подчеркивают, что риск опасного сближения особенно высок вблизи аэропортов, так как именно там пересекаются траектории полётов дронов и авиалайнеров.