Самолёт в США экстренно сел из-за возгорания двигателя, в который попал кролик

На борту Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines, выполнявшего рейс из Денвера в Эдмонтон, произошёл чрезвычайный случай. В двигатель самолёта попал кролик, что привело к возгоранию.

Самолёт в США экстренно сел из-за возгорания двигателя. Видео © Х / T_CAS videos

Экипаж оперативно принял решение о вынужденной посадке в международном аэропорту Денвера. На борту находились 153 пассажира и шесть членов экипажа, все благополучно эвакуированы, сообщил телеканал ABC News.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента. По данным ведомства, это уже четвёртый зарегистрированный случай попадания кроликов в авиационные турбины.