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17 апреля, 03:19

Самолёт в США экстренно сел из-за возгорания двигателя, в который попал кролик

На борту Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines, выполнявшего рейс из Денвера в Эдмонтон, произошёл чрезвычайный случай. В двигатель самолёта попал кролик, что привело к возгоранию.

Самолёт в США экстренно сел из-за возгорания двигателя. Видео © Х / T_CAS videos

Экипаж оперативно принял решение о вынужденной посадке в международном аэропорту Денвера. На борту находились 153 пассажира и шесть членов экипажа, все благополучно эвакуированы, сообщил телеканал ABC News.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента. По данным ведомства, это уже четвёртый зарегистрированный случай попадания кроликов в авиационные турбины.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Китай на фоне введения пошли запретил авиакомпаниям ввозить американские самолёты Boeing. Кроме того, авиакомпании обязаны прекратить любые закупки оборудования и запасных частей у американских производителей.

Обложка ©

Х / T_CAS videos

Артём Гапоненко
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