Торговая война Китая и США повлияла на поставки самолётов Boeing

В связи с торговой войной с США китайские власти настояли на том, чтобы национальные авиакомпании прекратили импорт самолётов Boeing. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Кроме того, авиакомпании обязаны прекратить любые закупки оборудования и запасных частей у американских производителей. В то же время власти рассматривают возможность поддержки арендаторов самолётов Boeing, которые могут столкнуться с повышенными расходами, сообщили источники агентства. Они отметили, что импорт некоторых самолётов всё же будет разрешён, так как оформление поставок и оплата были завершены до введения ответных пошлин, объявленных Китаем. Управление гражданской авиации Китая не ответило на запрос агентства о комментариях, как и представители China Southern, Air China и Xiamen Airlines. Компания Boeing отказалась от комментариев.