Торговая война Китая и США повлияла на поставки самолётов Boeing
Bloomberg: Китай запретил авиакомпаниям ввозить американские самолёты Boeing
В связи с торговой войной с США китайские власти настояли на том, чтобы национальные авиакомпании прекратили импорт самолётов Boeing. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
«Китай приказал своим авиакомпаниям отказаться от дальнейших поставок самолётов Boeing Co. в рамках торговой войны, в результате которой президент США Дональд Трамп ввёл тарифы на китайские товары в размере 145 процентов», — говорится в сообщении агенства.
Кроме того, авиакомпании обязаны прекратить любые закупки оборудования и запасных частей у американских производителей. В то же время власти рассматривают возможность поддержки арендаторов самолётов Boeing, которые могут столкнуться с повышенными расходами, сообщили источники агентства. Они отметили, что импорт некоторых самолётов всё же будет разрешён, так как оформление поставок и оплата были завершены до введения ответных пошлин, объявленных Китаем. Управление гражданской авиации Китая не ответило на запрос агентства о комментариях, как и представители China Southern, Air China и Xiamen Airlines. Компания Boeing отказалась от комментариев.
Напомним, 2 апреля президент Соединённых Штатов ввёл «взаимные» пошлины на импорт из других стран, начиная с базовой ставки в 10%. После этого США и КНР ввели взаимные пошлины в размере 125%. Позже Штаты ввели ещё 20% на китайские товары из-за халатности в борьбе с наркотиками. Теперь пошлины Белого дома против Пекина составляют 145%.
Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko