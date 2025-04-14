Трампу предрекли фиаско в торговой войне против Китая
Financial Times: Планы Трампа по торговой войне с Китаем обречены
Флаги Соединённых Штатов Америки и Китая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aritra Deb
Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против Китая, потерпит фиаско. Об этом пишет британская газета Financial Times.
Автор материала выделяет три ключевые причины, по которым стратегия Трампа обречена на провал. Во-первых, в мире осознали ненадёжность США при Трампе. Во-вторых, внешняя политика Штатов критически зависима от рынка государственного долга. И, в-третьих, Китай продемонстрировал готовность к экономической войне на истощение.
В частности, эксперт отмечает, что Китай способен переориентироваться на внутренний потребительский спрос, а также обходиться без американского импорта, развивая собственное производство.
«Если цель новой торговой войны Трампа с Китаем состоит в том, чтобы заставить Пекин преклонить колено перед мощью США, то результатом будут только фрустрация и разочарование», — заключает автор.
Напомним, 2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран, начиная с базовой ставки в 10%. После этого США и КНР ввели взаимные пошлины в размере 125%. Дополнительно США ввели пошлину в 20% на китайские товары из-за обвинений в недостаточной борьбе с наркотиками. Теперь пошлины США против Китая составляют 145%.