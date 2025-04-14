Трампу предрекли фиаско в торговой войне против Китая

Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против Китая, потерпит фиаско. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Автор материала выделяет три ключевые причины, по которым стратегия Трампа обречена на провал. Во-первых, в мире осознали ненадёжность США при Трампе. Во-вторых, внешняя политика Штатов критически зависима от рынка государственного долга. И, в-третьих, Китай продемонстрировал готовность к экономической войне на истощение.

В частности, эксперт отмечает, что Китай способен переориентироваться на внутренний потребительский спрос, а также обходиться без американского импорта, развивая собственное производство.