Военный эксперт заявил о возможном использовании ракет НАТО ОТРК «Сапсан» ВСУ

Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» может быть оснащён ракетами, произведёнными в странах НАТО. Об этом сообщил военный эксперт из Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов. Он отметил, что «Сапсан» имеет модульную конструкцию.

«Есть предположение, что данная модульная платформа на определённом этапе своего развития была адаптирована под натовские стандарты ракетного вооружения», — сказал эксперт в беседе с ТАСС.

По его мнению, украинское изделие без западного ПО и навигационных систем представляет собой обычную железяку.