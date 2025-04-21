Военный эксперт заявил о возможном использовании ракет НАТО ОТРК «Сапсан» ВСУ
Эксперт Степанов: Украинский ОТРК «Сапсан» может получить ракеты НАТО
Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» может быть оснащён ракетами, произведёнными в странах НАТО. Об этом сообщил военный эксперт из Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов. Он отметил, что «Сапсан» имеет модульную конструкцию.
«Есть предположение, что данная модульная платформа на определённом этапе своего развития была адаптирована под натовские стандарты ракетного вооружения», — сказал эксперт в беседе с ТАСС.
По его мнению, украинское изделие без западного ПО и навигационных систем представляет собой обычную железяку.
Ранее Life.ru сообщал, что военное присутствие НАТО на Украине может вызвать серьёзные последствия для стран-участниц объединения. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что европейские государства разрабатывают стратегии возможного развёртывания войск на украинской территории, что может привести к их прямому участию в конфликте. Он также подчеркнул, что Германия и её союзники по НАТО намерены продолжать эскалацию ситуации.
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