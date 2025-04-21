Путин дал статус ветеранов всем стражам приграничья: от прокуроров до пожарных

Военнослужащие, силовики, пожарные и добровольцы, принимающие участие в боевых действиях в Курской области, получат статус ветеранов. Соответствующий закон уже утвердил президент России Владимир Путин. Текст документа размещён на официальном портале правовой информации.

Закон касается военных ВС РФ, сотрудников МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СК, в случае если они занимались боевыми задачами на российской территории и в смежных с районами проведения СВО регионах. Также поправки наделяют статусом инвалида боевых действий представителей указанных категорий, здоровье которых пострадало из-за ранения или заболевания, возникшего во время боёв. С момента опубликования закон считается вступившим в действие.