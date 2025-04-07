Путин подписал закон о дополнительных отпусках семьям раненых участников СВО

Родственникам раненых участников СВО будут предоставлять дополнительные отпуска сроком до 35 дней. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Принятие закона будет способствовать повышению уровня правовой защищённости членов семей участников СВО и более быстрому восстановлению самих военнослужащих после ранения под присмотром близких родственников», — отмечали ранее в социальном комитете Совета Федерации.

Закон вносит изменения в 128-ю статью Трудового кодекса и разрешает родителям, супругам и детям раненых участников СВО брать дополнительный отпуск до 35 календарных дней без сохранения зарплаты для медицинского ухода в соответствии с заключением специалистов.

Кроме того, по новой норме родители и вдовы участников СВО могут оформить дополнительный отпуск сроком до 14 дней в случае гибели участника СВО.