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4 апреля, 10:17

Песков заявил, что в Кремле удовлетворены законом о статусе ветеранов СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Solovev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Solovev

Принятый накануне Госдумой закон о статусе ветеранов боевых действий затрагивает важные аспекты, и в Кремле этим удовлетворены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 4 апреля.

«Это выполнение поручения президента, и это именно то, о чем говорил глава государства. Мы рады, что закон был принят», — отметил он, комментируя деятельность парламента.

Песков добавил, что этот закон имеет большое значение и касается множества людей, «которые героически служат и сражаются за освобождение наших земель».

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Напомним, что на заседании Госдумы 3 апреля был принят закон, который распространяет статус ветеранов боевых действий на военнослужащих, задействованных в боевых операциях в Курской области. В марте этого года соответствующее распоряжение отдал лично президент России Владимир Путин. Он поручил присвоить статус ветерана боевых действий всем категориям граждан, которые участвовали в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине.

Марина Фещенко
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