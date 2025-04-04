Песков заявил, что в Кремле удовлетворены законом о статусе ветеранов СВО

Принятый накануне Госдумой закон о статусе ветеранов боевых действий затрагивает важные аспекты, и в Кремле этим удовлетворены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 4 апреля.

«Это выполнение поручения президента, и это именно то, о чем говорил глава государства. Мы рады, что закон был принят», — отметил он, комментируя деятельность парламента.