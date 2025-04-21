Над Львовом кружил переданный Киеву Швецией самолёт-разведчик НАТО
Украина провела тестовый полёт переданного Швецией самолёта-разведчика ACS-890
Разведывательный самолёт ACS-890. Обложка © wikipedia.org / Gnolam
Украина получила первый из двух шведских самолётов-разведчиков НАТО ACS-890 с радиолокационной системой. Этот борт уже выполнил тестовый полёт над Львовом. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».
«В Минобороны Швеции считают, что эти самолёты предоставят Украине совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки», — утверждают авторы публикации.
Воздушное судно имеет способность обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров. Он также готов взаимодействовать с американскими истребителями F-16 в рамках оборонительной системы.
Как сообщал Life.ru, самолёт заметили над Львовом днём 21 апреля. Борт с активированным транспондером появился на радарах после полудня.