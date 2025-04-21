Над Львовом кружил переданный Киеву Швецией самолёт-разведчик НАТО

Украина получила первый из двух шведских самолётов-разведчиков НАТО ACS-890 с радиолокационной системой. Этот борт уже выполнил тестовый полёт над Львовом. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«В Минобороны Швеции считают, что эти самолёты предоставят Украине совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки», — утверждают авторы публикации.

Воздушное судно имеет способность обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров. Он также готов взаимодействовать с американскими истребителями F-16 в рамках оборонительной системы.