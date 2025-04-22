В Госдуме предложили отключать отопление в домах при жаре

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой разработать чёткие критерии отключения отопления. Парламентарий считает важным учитывать прогнозы синоптиков.

По его мнению, в настоящее время отключение отопления или снижение температуры в батареях зависит не от фактической погоды, а от календарных сроков и формальных показателей. Чернышов подчеркнул, что такой подход не учитывает современные реалии.

«Мы разработаем чёткие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах», — цитирует Чернышова РИА «Новости».

Депутат убеждён, что люди не должны страдать от жары в своих квартирах. Также он отметил, что бюджетные средства не должны тратиться на излишнее отопление помещений.