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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 03:07
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В Госдуме предложили отключать отопление в домах при жаре

Депутат Чернышов предложил разработать критерии отключения отопления в квартирах

В России предлагают уточнить критерии отключения отопления. Обложка © Freepik / freepik

В России предлагают уточнить критерии отключения отопления. Обложка © Freepik / freepik

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой разработать чёткие критерии отключения отопления. Парламентарий считает важным учитывать прогнозы синоптиков.

По его мнению, в настоящее время отключение отопления или снижение температуры в батареях зависит не от фактической погоды, а от календарных сроков и формальных показателей. Чернышов подчеркнул, что такой подход не учитывает современные реалии.

«Мы разработаем чёткие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах»,цитирует Чернышова РИА «Новости».

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Депутат убеждён, что люди не должны страдать от жары в своих квартирах. Также он отметил, что бюджетные средства не должны тратиться на излишнее отопление помещений.

Ранее президент России Владимир Путин выразил недовольство переносом сроков повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. Он подчеркнул, что откладывание необходимых корректировок тарифов может привести к серьёзным экономическим последствиям. Путин сравнил это с крахом всей системы ЖКХ.

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Лия Мурадьян
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