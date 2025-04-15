В Госдуму предложили отменить повышающие коэффициенты при оплате ЖКХ

Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) планируют внести в парламент законопроект, который предусматривает отмену повышающих коэффициентов при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в их распоряжении документ.

Авторами законопроекта стали лидер партии, депутат Государственной думы Сергей Миронов и глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Как сообщили в пресс-службе СРЗП, законопроект будет внесён на рассмотрение Госдумы во вторник, 15 апреля.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагается исключить положение части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, которое касается применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления воды при расчёте платы за коммунальную услугу по водоснабжению для собственников помещений в многоквартирных домах.

Миронов рассказал, что законопроект направлен на устранение злоупотреблений управляющих и ресурсоснабжающих коммунальных компаний, которые устанавливают повышающие коэффициенты за потребление воды и тепла. По его словам, многие россияне сталкиваются с проблемой, когда из-за несовершенства законов или, по сути, из-за произвола коммунальщиков, им выставляют повышенные счета за услуги ЖКХ.

«Это происходит, например, когда у владельца квартиры истекает срок эксплуатации водосчётчика. Пока он не заменит его, ему придётся платить за воду с учётом повышенного коэффициента, то есть за объём воды, который не был потреблён», — пояснил Миронов.

Он также отметил, что аналогичная ситуация возникает, когда граждане не проходят вовремя поверку счётчика. В этом случае оборудование считается неисправным, и людям приходится платить больше, чем раньше.