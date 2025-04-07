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7 апреля, 08:19

«Требуйте отчёты»: Эксперт рассказал, как заставить работать недобросовестную УК

Эксперт по ЖКХ Бондарь: УК можно сменить на голосовании собственников

Управляющая компания (УК) отвечает за содержание общего имущества, включая подъезды, крыши и лифты, а также за уборку и вывоз мусора, напомнил эксперт в жилищно-коммунальном хозяйстве Дмитрий Бондарь. Однако по его словам, УК не всегда обязана вмешиваться, например, в случае капитального ремонта, который проводят Фонд капитального ремонта или жильцы. Если утечка в квартире связана с общим стояком, УК может помочь, но если проблема от соседей сверху — жильцы должны решать её сами.

Бондарь также указал на возможные злоупотребления со стороны УК, например, когда уборка осуществляется реже, чем предусмотрено, или когда в квитанциях включены ненужные услуги, такие как радиоточка.

«Что делать, если УК плохо работает? Во-первых, проверяйте квитанции — все услуги должны быть обоснованы. Во-вторых, требуйте отчёты о расходах. В-третьих, фиксируйте нарушения (фото, видео) и жалуйтесь в Жилищную инспекцию или прокуратуру. Если компания совсем не реагирует — можно собрать жильцов и сменить её на общем голосовании собственников», — отметил эксперт в беседе с RT.

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Ранее Life.ru сообщал, что Минцифры РФ хочет наказывать УК за ограничение доступа провайдеров. Речь идёт об управляющих компаниях, которые не гарантируют свободный доступ к своим зданиям, что является обязательным согласно законодательству.

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Shutterstock / FOTODOM /evgenii mitroshin

Александра Мышляева
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