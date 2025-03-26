Минцифры РФ хочет наказывать УК за ограничение доступа провайдеров
Шадаев: Минцифры обсуждает ответственность УК за недопуск провайдеров в дома
После кибератаки на компанию Lovit, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ изучает возможность привлечения к ответственности управляющих компаний. Речь идёт об УК, которые не обеспечивают беспрепятственный доступ к своим домам, как того требует законодательство. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил о подготовке поправок к соответствующему закону.
«Мы сейчас будем подробно смотреть, с какими проблемами сталкиваются операторы, в том числе обсуждаем возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые создают дополнительные барьеры и не исполняют нормы закона», — рассказал Шадаев журналистам.
Напомним, что ранее провайдер Lovit пал под натиском DDoS-атаки из-за дыр в системе безопасности. Жильцы домов застройщика ПИК несколько дней оставались без связи и теперь готовят коллективные иски. Из-за отключившихся домофонов люди также не могли попасть в квартиры. В РКН отметили, что атаки на серверы Lovit в основном поступали из-за границы.
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