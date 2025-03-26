Минцифры РФ хочет наказывать УК за ограничение доступа провайдеров

После кибератаки на компанию Lovit, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ изучает возможность привлечения к ответственности управляющих компаний. Речь идёт об УК, которые не обеспечивают беспрепятственный доступ к своим домам, как того требует законодательство. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил о подготовке поправок к соответствующему закону.