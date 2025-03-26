Провайдер Lovit пал под натиском DDoS-атаки из-за дыр в системе безопасности
РКН: Провайдер Lovit не отразил DDoS-атаку из-за уязвимостей в системе
Угодивший в скандал интернет-провайдер Lovit, против которого жильцы московских домов ПИК готовят коллективные иски, не смог отразить DDoS-атаку из-за уязвимых мест в системе безопасности. Об этом SHOT сообщили в Роскомнадзоре.
По данным РКН, в системе безопасности Lovit не было эффективной защиты сетевой инфраструктуры и рабочей системы мониторинга угроз. Кроме того, компания не предприняла своевременные шаги для минимизации рисков атак. В настоящий момент проблемы с работой ресурсов не решены, а атака на провайдер продолжается.
Напомним, что 22 марта российский провайдер Lovit столкнулся с DDoS-атакой, которая вызвала у его клиентов массовые сбои в работе Интернета. Жители домов застройщика ПИК несколько дней оставались без связи. Более того, из-за отключившихся домофонов люди не могли попасть в квартиры. 23 марта появилась информация о восстановлении связи, но она оказалась преждевременной. В РКН отметили, что атаки на серверы Lovit в основном поступают из-за границы. Сейчас жильцы готовят коллективные иски к застройщику и провайдеру.
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