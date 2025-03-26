Провайдер Lovit пал под натиском DDoS-атаки из-за дыр в системе безопасности

Угодивший в скандал интернет-провайдер Lovit, против которого жильцы московских домов ПИК готовят коллективные иски, не смог отразить DDoS-атаку из-за уязвимых мест в системе безопасности. Об этом SHOT сообщили в Роскомнадзоре.

По данным РКН, в системе безопасности Lovit не было эффективной защиты сетевой инфраструктуры и рабочей системы мониторинга угроз. Кроме того, компания не предприняла своевременные шаги для минимизации рисков атак. В настоящий момент проблемы с работой ресурсов не решены, а атака на провайдер продолжается.