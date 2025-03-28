Штрафов недостаточно: В ТПП объяснили, как заставить работать нерадивых коммунальщиков

Член Комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин поддержал идею депутатов Госдумы увеличить с пяти до 30 тысяч рублей штрафы для руководителей управляющих компаний, которые недобросовестно относятся к содержанию домов, а также игнорируют обращения граждан. Тем не менее по словам эксперта, чтобы заставить коммунальщиков работать, требуются комплексные меры.

«И сегодня есть штрафы для управляющих компаний, от 40 тысяч до 250 тысяч рублей. За те же самые нарушения, за которые сейчас предлагается жёстче штрафовать должностных лиц, УК уже могут быть оштрафованы. Но этого по жалобам граждан не происходит», — отметил собеседник «Царьграда».