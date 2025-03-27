Московский ЖК невольно превратился в баню после прорыва труб с кипятком

В московском ЖК «Лучи» прорвало трубы и кипяток несколько часов заливал квартиры жильцов. Ущерб оценивается в миллионы рублей. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Потоп в жилом комплексе «Лучи» в Солнцеве. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Жители объяснили, что «великий потоп» случился по причине плохого обслуживания инженерных систем. Водопад из кипятка лил несколько часов. Люди устали вычерпывать воду вёдрами. В некоторых квартирах и подъезде полностью испортился ремонт. Граждане хотят подать коллективный иск.

Также жильцы шутят, что теперь их ЖК можно называть ЖК «Баня» или ЖК «Лужасы».

В пресс-службе управляющей компании «Преимущество» заявили, что основной поток воды пришёл на пожарную лестницу, а ущерба для квартир не было. Утверждается, что аварию устранили за полтора часа, проводится дополнительная проверка.