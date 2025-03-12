Россиянам рассказали, как застраховать жильё от пожара, потопа и грабителей

Страховка недвижимости служит своеобразной финансовой подушкой в тех случаях, когда доходы не позволяют самостоятельно восстановить квартиру или дом после каких-либо ЧП, например, пожара или затопления. Сегодня россияне могут выбрать три основных пакета страховки жилья, сообщает РИА «ФедералПресс».

При этом важно учесть потенциальные угрозы для вашей недвижимости. Так, базовый пакет покрывает лишь основные риски, к которым относятся пожар, взрыв и затопление. Комплексная страховка нужна для защиты от более широкого спектра неприятностей, например, краж или гражданской ответственности. А расширенный пакет покрывает дополнительные риски и распространится даже на бытовую технику.