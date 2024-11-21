Не доверяйте акциям! Россиянам дали советы по оформлению страховки

При оформлении страхового полиса не нужно обращать внимание на рекламу, потому что зачастую стоимость, указанная на баннере, резко меняется при вводе данных на сайте. Об этом предупредила эксперт по страхованию Екатерина Демешева.

Однако, по её словам, оформить документы можно в день рождения, когда компании предлагают специальные скидки. Тем не менее, на стоимость полиса будут влиять физические параметры человека.

«Когда вы, например, молодой человек, полис будет дешевле. Когда человек категории 40+, полис будет дороже. Будут смотреть на его заболевание, если это страхование жизни. Главное смотреть, какие условия, что входит в полис, от чего мы страхуемся, что является исключением», — подчеркнула собеседница телеканал «Санкт-Петербург».