Силы ПВО с вечера 21 апреля уничтожили над Россией 10 украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны с 20:00 21 апреля до 6:00 22 апреля успешно перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны.
Пять БПЛА были сбиты над территорией Крыма, три — в воздушном пространстве Белгородской области и ещё два — над Орловской областью.
Ранее Life.ru рассказывал, что новый беспилотник ВСУ «Рамзай» легко нейтрализуют силы ПВО ВС России. По словам эксперта, новое оружие киевского режима не является неуловимым.
Telegram / Минобороны России