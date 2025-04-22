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Опубликовано 22 апреля 2025, 04:27

Силы ПВО с вечера 21 апреля уничтожили над Россией 10 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны с 20:00 21 апреля до 6:00 22 апреля успешно перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны.

Пять БПЛА были сбиты над территорией Крыма, три — в воздушном пространстве Белгородской области и ещё два — над Орловской областью.

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Ранее Life.ru рассказывал, что новый беспилотник ВСУ «Рамзай» легко нейтрализуют силы ПВО ВС России. По словам эксперта, новое оружие киевского режима не является неуловимым.

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Артём Гапоненко
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