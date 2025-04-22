Силы ПВО с вечера 21 апреля уничтожили над Россией 10 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны с 20:00 21 апреля до 6:00 22 апреля успешно перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны.

Пять БПЛА были сбиты над территорией Крыма, три — в воздушном пространстве Белгородской области и ещё два — над Орловской областью.