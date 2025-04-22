В Госдуме призвали армию не сбавлять наступательный порыв из-за отказа Украины от 20% земель

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник не верит в реалистичность сообщений СМИ о готовности Украины отказаться от 20% территорий. Он обратил внимание, что в Киеве могут говорить одно, а делать совсем другое. Поэтому Россия должна продолжать СВО.

«Вот эти разговоры, на что там Украина готова, скажем, интересные. Но пока, я думаю, они нереалистичны. Надо продолжать нашим войскам делать то, что они делают. А сейчас вот у ребят, я общаюсь постоянно с людьми, у них очень серьёзный наступательный порыв. И ни в коем случае его ломать нельзя», — отметил парламентарий.

Собеседник «Газеты.ru» также напомнил, что переговоры между Россией и США по поводу украинского конфликта продолжаются. По его словам, если даже где-то возникают подобные разговоры о территориях, то это уже «неплохо, потому что движение в нужную сторону»