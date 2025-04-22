ВСУ пришли в ужас из-за точности авиаударов Армии России после одного новшества

Российские корректируемые авиабомбы стали точнее поражать цели на Украине за последнюю неделю. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского эксперта по связи Сергея Бескрестнова, получившего отзывы от бойцов ВСУ с разных направлений зоны СВО.

Собеседник издания считает, что повышенная точность обусловлена использованием в КАБ новых навигационных чипов. Меры противодействия разработать можно, но с этим возникла неудобная проблема — украинские военные распродают на трофеи необходимые для этого антенны.

«Чтобы всё это изучить и быстрее разработать контрмеры, специалистам по ВСУ и другим ведомствам нужны образцы новых антенн, но, к сожалению, солдаты продают их как трофеи посредникам», — объяснил Бескрестнов.