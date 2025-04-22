ВСУ пытались провернуть новое вторжение в Россию на танках и БТР. На видео попал итог

Военнослужащие спецподразделения «Ахмат» ВС РФ пресекли попытку украинских военных прорваться в российский регион из Сумской области. Об этом рассказал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров и показал кадры уничтожения техники ВСУ.

ВС РФ уничтожили технику ВСУ у границ России. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Утром противник предпринял попытку прорыва через государственную границу. Однако не учёл главного — граница находится под надёжным контролем спецназа «Ахмат» МО РФ. Бойцы… провели упреждающее минирование, что позволило сорвать вражеский план», — написал глава республики.

На кадрах видно, что американский бронетранспортёр M113 с экипажем ВСУ сразу же подорвался на мине, после чего российский дрон уничтожил её окончательно. Та же участь постигла украинский танк. Кадыров добавил, что пытавшиеся покинуть технику бойцы ВСУ тоже были настигнуты беспилотником. Политик поблагодарил ахматовцев за эффективную службу у российских границ.