ВС РФ заняли небольшой хутор Олешня в Курской области, расположенный близ границы с Украиной, сообщает Forsal . По информации издания, это место обладает важным стратегическим значением для атаки на Сумы. Для полного контроля над Курщиной российским войскам необходимо вытеснить украинские вооружённые силы только из села Горналь.

Хотя Олешня представляет собой небольшой хутор с населением около 100 человек, его местоположение придаёт ему значительное стратегическое значение, пишет автор статьи. Населённый пункт находится всего в 7 километрах от Юнаковки, которая является важным логистическим центром для украинской армии. Захват Олешни открывает российским войскам доступ к ключевому транспортному узлу, что позволит им наносить удары по городу Сумы. К северу от Олешни российские силы также контролируют значительную часть лесных массивов у украинской границы. Эти территории имеют большое значение для проведения тактических операций, как оборонительных, так и наступательных.