Названы сроки разгрома гарнизона ВСУ с «Птицами Мадьяра» и освобождения Курской области
Эксперт Марков заявил, что ВС РФ полностью освободят Курскую область к 9 мая
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Российские войска могут полностью зачистить Курскую область от украинских солдат к 9 мая. Такими прогнозами поделился в телеграм-канале политолог Сергей Марков. Он напомнил, что военные ВСУ уничтожены во всех населённых пунктах курского приграничья, остались лишь небольшие группы противника, засевшие в ближайших лесополосах.
«Можно предположить, что к 9 мая вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ. Надеюсь, и кусочки Белгородской области тоже. Это кстати открывает дорогу для мирных соглашений, потому что закрывает проблему оккупации территорий России», — написал он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ заняли небольшой хутор Олешня в Курской области, расположенный близ границы с Украиной. Это место обладает важным стратегическим значением для атаки на Сумы. Также Армия России освободила Горнальский монастырь в Курской области, из которого ВСУ сделали мощный укрепрайон.