Названы сроки разгрома гарнизона ВСУ с «Птицами Мадьяра» и освобождения Курской области

Российские войска могут полностью зачистить Курскую область от украинских солдат к 9 мая. Такими прогнозами поделился в телеграм-канале политолог Сергей Марков. Он напомнил, что военные ВСУ уничтожены во всех населённых пунктах курского приграничья, остались лишь небольшие группы противника, засевшие в ближайших лесополосах.

«Можно предположить, что к 9 мая вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ. Надеюсь, и кусочки Белгородской области тоже. Это кстати открывает дорогу для мирных соглашений, потому что закрывает проблему оккупации территорий России», — написал он.