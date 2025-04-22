Командование ВСУ изо всех сил пытается удержать позиции в приграничных районах Курской области, для поддержки пехоты противник отправил туда подкрепление из более 300 расчётов БПЛА, а также спецподразделение «Птицы Мадьяра». Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российской группировке войск «Север».

«На данном направлении мы насчитываем до 300 расчётов БПЛА — это был анализ проведён всех запусков (дронов ВСУ — прим. Life.ru) на момент начала штурма населённого пункта Гуево. Активность БПЛА потом увеличилась, это связано с тем, что на данное направление опять же, чтобы удержать сам Горналь, монастырь и Гуево, были переброшены подразделения «Птицы Мадьяра», — поделился собеседник издания.

Он напомнил, что элитные «Птицы Мадьяра» хорошо зарекомендовали себя в плане воздушной разведки и нанесения ударов. При этом российский военнослужащий отметил, что украинская пехота «не выдержала и рассыпалась в Гуево» под натиском ВС РФ.