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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 08:10
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К ВСУ в Курском приграничье прибыло подкрепление из 300 расчётов БПЛА и элитных «Птиц Мадьяра»

Киев направил более 300 расчётов БПЛА и «Птиц Мадьяра» в Курскую область

Дроны ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Дроны ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Командование ВСУ изо всех сил пытается удержать позиции в приграничных районах Курской области, для поддержки пехоты противник отправил туда подкрепление из более 300 расчётов БПЛА, а также спецподразделение «Птицы Мадьяра». Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российской группировке войск «Север».

«На данном направлении мы насчитываем до 300 расчётов БПЛА — это был анализ проведён всех запусков (дронов ВСУ — прим. Life.ru) на момент начала штурма населённого пункта Гуево. Активность БПЛА потом увеличилась, это связано с тем, что на данное направление опять же, чтобы удержать сам Горналь, монастырь и Гуево, были переброшены подразделения «Птицы Мадьяра», — поделился собеседник издания.

Он напомнил, что элитные «Птицы Мадьяра» хорошо зарекомендовали себя в плане воздушной разведки и нанесения ударов. При этом российский военнослужащий отметил, что украинская пехота «не выдержала и рассыпалась в Гуево» под натиском ВС РФ.

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А сегодня стало известно, что российские военнослужащие в Курской области смогли освободить Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района, который находился под контролем ВСУ. Бои за него велись более 10 дней.

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Татьяна Миссуми
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