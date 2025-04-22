Голос вместо радио: Наши парни обхитрили ВСУ новой тактикой при штурме Преображенки

Российские штурмовики группировки войск «Центр» применили новую тактику во время освобождения Преображенки в ДНР. Парни отказались от радиопереговоров и перешли на систему звуковых сигналов, тем самым обхитирив противника, сообщили в Минобороны РФ.

Там назвали главной сложностью для российских штурмовиков при взятии Преображенки преодоление больших участков открытой местности, где не было каких-либо укрытий. Чтобы минимизировать риски, военные заходили в село малыми группами по 3-4 человека в антидроновых одеялах. Операции проводились во время неблагоприятной погоды. Уже на подступах к Преображенке наши подразделения перешли в наступление и постепенно зачистили его дом за домом, несмотря на удары FPV-дронов и тяжёлых гексакоптеров «Баба-Яга».