Голос вместо радио: Наши парни обхитрили ВСУ новой тактикой при штурме Преображенки
Бойцы РФ обхитрили ВСУ при штурме Преображенки, отказавшись от радиопереговоров
Бойцы ВС РФ. Фото © Telegram / Минобороны России
Российские штурмовики группировки войск «Центр» применили новую тактику во время освобождения Преображенки в ДНР. Парни отказались от радиопереговоров и перешли на систему звуковых сигналов, тем самым обхитирив противника, сообщили в Минобороны РФ.
«Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказала свою эффективность — чёткие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров», — похвалили бойцов в Минобороны.
Там назвали главной сложностью для российских штурмовиков при взятии Преображенки преодоление больших участков открытой местности, где не было каких-либо укрытий. Чтобы минимизировать риски, военные заходили в село малыми группами по 3-4 человека в антидроновых одеялах. Операции проводились во время неблагоприятной погоды. Уже на подступах к Преображенке наши подразделения перешли в наступление и постепенно зачистили его дом за домом, несмотря на удары FPV-дронов и тяжёлых гексакоптеров «Баба-Яга».
А ранее стало известно, что ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области, где скрывалась группа военных ВСУ. В результате ожесточённого столкновения российские войска уничтожили около двухсот украинских солдат.