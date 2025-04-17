Российские войска освободили населённый пункт Преображенка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

А накануне стало известно, что ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области, где скрывалась группа военных ВСУ. В результате ожесточённого столкновения российские войска уничтожили около двухсот украинских солдат.