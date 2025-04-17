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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 апреля, 10:39

Российские войска освободили Преображенку в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска освободили населённый пункт Преображенка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Преображенка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Армия России освободила село Калиново в ДНР
Армия России освободила село Калиново в ДНР

А накануне стало известно, что ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области, где скрывалась группа военных ВСУ. В результате ожесточённого столкновения российские войска уничтожили около двухсот украинских солдат.

Александра Вишнякова
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