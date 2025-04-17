Российские войска освободили Преображенку в ДНР
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска освободили населённый пункт Преображенка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Преображенка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
А накануне стало известно, что ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области, где скрывалась группа военных ВСУ. В результате ожесточённого столкновения российские войска уничтожили около двухсот украинских солдат.