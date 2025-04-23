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Опубликовано 22 апреля 2025, 22:08

Украинский МИД вызвал посла Китая из-за обвинений в поддержке России

МИД Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lindasky76

МИД Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lindasky76

Украина выразила официальный протест Китаю в связи с сообщениями о возможном участии китайских граждан в боевых действиях на стороне России и привлечении китайских компаний к военному производству. Украинский МИД вызвал посла КНР в Киеве Ма Шенкуня.

Киев утверждает, что подобные действия, если их подтвердят, противоречат заявлениям Пекина о нейтралитете в конфликте. Официальный Китай ранее неоднократно заявлял о непричастности к поставкам оружия какой-либо из сторон и призывал к мирному урегулированию кризиса.

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Ранее возглавляющий движение «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что текущая политика украинского руководства негативно сказывается на положении страны на международной арене. Политик утверждает, что дипломатические просчёты привели к ухудшению отношений с Китаем, а также к ослаблению поддержки со стороны Великобритании.

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Артём Гапоненко
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