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Регион
Опубликовано 21 апреля 2025, 12:49
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«‎Разрушил мечту Украины!» В Китае восхищены грандиозным планом Путина

Sohu: Пасхальное перемирие Путина на Украине имеет грандиозные последствия

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин принял решение о пасхальном перемирии, чтобы Запад чётко увидел намерение Кремля как можно быстрее урегулировать украинский конфликт. Об итогах грандиозного плана главы государства сообщило китайское издание Sohu.

«Как только Путин выступил с заявлением о прекращении огня, специальный представитель США Кит Келлогг тут же заявил, что «Украина не вступит в НАТО», напрямую разрушив мечту Украины о НАТО», — отмечается в материале.

Автор статьи добавляет, что Путин, видимо, хотел расколоть отношения США и Украины, а также проверить, насколько сильно НАТО готово вступиться за киевский режим. По его мнению, грандиозный план президента России предусматривает и улучшение позиций страны с военной точки зрения. Издание допускает, что пасхальное перемирие могло иметь и «скрытые мотивы», включая подготовку к следующим военным манёврам, о которых знают только в Москве.

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Напомним, с 18:00 19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Как рассказали в Кремле, инициатива исходила лично от российского лидера. Киев режим прекращения огня не соблюдал. По данным Минобороны РФ, украинские военные 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие, а также использовали 90 дронов для нанесения ударов. Утром 21 апреля российское военное ведомство доложило о мощных ударах по Украине после завершения пасхального перемирия.

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Татьяна Миссуми
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