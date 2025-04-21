«‎Разрушил мечту Украины!» В Китае восхищены грандиозным планом Путина

Автор статьи добавляет, что Путин, видимо, хотел расколоть отношения США и Украины, а также проверить, насколько сильно НАТО готово вступиться за киевский режим. По его мнению, грандиозный план президента России предусматривает и улучшение позиций страны с военной точки зрения. Издание допускает, что пасхальное перемирие могло иметь и «скрытые мотивы», включая подготовку к следующим военным манёврам, о которых знают только в Москве.