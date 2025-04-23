Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 03:39
3597

В Госдуме отправили пионерку Каллас учить историю

Депутат ГД Ивлев призвал Каю Каллас учить историю после слов о Крыме

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас обратить внимание на историю и восполнить пробелы в знаниях.

Он отметил, что пионерке Каллас не следовало пропускать уроки истории в школе, особенно о взаимоотношениях Советской России с мировыми державами после революции 1917 года.

«Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы. В 1933 году США установили дипломатические и экономические связи с Советским Союзом. Важно помнить, что первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма»,приводит слова депутата агентство РИА «Новости».

Каллас зовёт всю Европу на «День потомков нацистов» в Киев вместо Парада Победы в Москве
Каллас зовёт всю Европу на «День потомков нацистов» в Киев вместо Парада Победы в Москве

Так Ивлев отреагировал на слова Каллас, которая заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной.

Ранее Кая Каллас предупредила о «последствиях» для стран, чьи делегации отправятся в Москву на Парад Победы 9 Мая 2025 года. Она отметила, что Брюссель не одобряет такие поездки.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЕС
  • Кая Каллас
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar