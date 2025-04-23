В Госдуме отправили пионерку Каллас учить историю
Депутат ГД Ивлев призвал Каю Каллас учить историю после слов о Крыме
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас обратить внимание на историю и восполнить пробелы в знаниях.
Он отметил, что пионерке Каллас не следовало пропускать уроки истории в школе, особенно о взаимоотношениях Советской России с мировыми державами после революции 1917 года.
«Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы. В 1933 году США установили дипломатические и экономические связи с Советским Союзом. Важно помнить, что первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма», — приводит слова депутата агентство РИА «Новости».
Так Ивлев отреагировал на слова Каллас, которая заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной.
Ранее Кая Каллас предупредила о «последствиях» для стран, чьи делегации отправятся в Москву на Парад Победы 9 Мая 2025 года. Она отметила, что Брюссель не одобряет такие поездки.